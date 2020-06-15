Открывший стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев мог состоять в секте баталхаджинцев. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили источники «Известий».

Как рассказал один из знакомых стрелка, в последнее время злоумышленник вел себя подозрительно.

Галаев приехал в Москву из села Экажево, где находится ставка секты баталхаджинцев.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, стрелявшего будут проверять на причастность к экстремистским организациям.

Перестрелка произошла ранее в этот же день. Галаев начал стрельбу, когда проходил мимо в момент остановки сотрудниками ГИБДД водителя такси за нарушение правил дорожного движения. В результате пострадали двое правоохранителей.

В соответствии с федеральным законом «О полиции», с целью обезвреживания нападавшего сотрудники правоохранительных органов применили табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник также получил ранение и был задержан ранеными полицейскими.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

8 июня в Экажево двое молодых людей 21 и 25 лет стреляли в воздух из огнестрельного оружия и угрожали прибывшим правоохранителям. Третий мужчина, 35-летний местный житель, ударил полицейского металлическим предметом. Участников конфликта задержали, в их отношении возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Известно, что секта баталхаджинцев была причастна к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, работавшего нейрохирургом в одной из московских больниц. Инцидент произошел 2 ноября 2019 года в Москве. Вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Мужчина выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.