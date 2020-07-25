торговый источник в Женеве.

«И ЕС, и Россия могут подать апелляцию, но, как вы знаете, в апелляционном органе недостаточно судей, чтобы рассматривать апелляцию», — сказал собеседник агентства. В итоге, по его словам, любая апелляция пойдет как бы в никуда, пока не будут назначены новые судьи. Но если ни одна из сторон не подаст апелляцию, то решение группы арбитров будет закреплено и ЕС будет обязан его выполнять.

Есть и альтернативная процедура обжалования, о которой ранее договорились между собой ЕС и еще 21 страна — член ВТО. Однако Россия в их число не входит, поэтому процедура в этом случае применяться не может.

Если же одна из сторон подаст апелляцию, то слушаний по ней пока не будет, но не будет и обязательства выполнять решение арбитров.

Всемирная торговая организация (ВТО) накануне поддержала Россию в споре с Евросоюзом по методике энергокорректировок ЕС, применяемой в антидемпинговых расследованиях. ЕС рекомендуется привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.

Россия рассчитывает, что Евросоюз добросовестно и оперативно исполнит это решение, что позволит «существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований», заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По правилам ВТО, решение группы арбитров можно обжаловать в апелляционном органе, однако тот не работает с конца прошлого года из-за позиции США.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ВТО поддержала Россию в споре по энергокорректировкам.

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