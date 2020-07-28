Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США и Франции и министры иностранных дел Армении и Азербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии коронавируса, сообщил Mpravda.com источник в МИД РФ.

«Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ могла бы состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии», — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, «контакты в рамках минской группы ОБСЕ идут в постоянном режиме, каждый день между сопредседателями».

«Главная задача сейчас – разрядить ситуацию, которая остается достаточно напряженной на границе между Азербайджаном и Арменией, и активизировать поиск дипломатического решения в рамках минской группы ОБСЕ», — сказал источник в МИД РФ.

Он отметил, что место возможной встречи еще не определено, она «может пройти где угодно».

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.