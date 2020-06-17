Российское правительство обсуждает повышение ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. Она может вырасти с 13 до 15 процентов. Вернуться к обсуждению этой меры чиновников заставили последствия коронавируса и самоизоляции для экономики.

Как передает Forbes, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Его могут поднять для тех, чьи доходы в год превышают 2-3 миллиона рублей (или примерно 170-250 тысяч в месяц).

Вопрос разных подходов к налогообложению лиц с разными доходами обсуждался еще зимой 2020 года в преддверии послания президента. Было рассмотрено более 10 разных вариантов. Готовый сценарий сейчас есть у администрации президента, а также правительства, и "при необходимости его можно просто достать и применить".

Вероятно, дополнительные поступления от повышенных сборов не будут направляться в бюджет. Вместо этого их будут напрямую использоваться для выплат малоимущим.

Между тем отмечается, что Минфин против этой инициативы. Там якобы считают, что, если повышение ставки налога будет небольшим, то дополнительные поступления от изменения ставки тоже не будут большими, но администрирование окажется сложным.