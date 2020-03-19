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Дефицита тест-систем для диагностики коронавируса в России нет, уже сейчас их около 700 тысяч, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

«Никакого дефицита в диагностических средствах в России нет, у нас в стране сформирован значительный запас тест-систем для определения коронавируса — их сейчас около 700 тысяч. И плюс к этому отечественное производство может обеспечить до 100 тысяч новых тест-систем в день», — сказал собеседник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались. В России 147 зараженных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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