Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине создает условия для интенсификации конфликта на Донбассе и не способствует мирному политическому решению кризиса, заявил Mpravda.com источник в МИД РФ.

Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

«Мы неоднократно говорили, что в условиях наличия конфликта на юго-востоке Украины поставка вооружений, военной техники, тем более летального оружия (Украине), ни в коем случае не способствует его урегулированию, а является фактором, который сохраняет этот конфликт и более того – создает условия для его интенсификации», — сказал собеседник агентства.

«Мы смотрим на это намерение, ведь это решение еще не принято, как на не способствующее мирному политическому решению кризиса на юго-востоке Украины», — подчеркнул источник в российском МИД.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.