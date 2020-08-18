Малийские военные, поднявшие мятеж на базе в районе Кати близ столицы Бамако , арестовали ряд министров и офицеров, заявили источники Mpravda.com.

Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца. Один из собеседников агентства уточнил, что некоторых высокопоставленных лиц вывезли в неизвестном направлении.

Ранее информацию о мятеже в Вооруженных силах Мали подтвердили в посольствах Норвегии, Франции и Испании.

Как передавала радиостанция RFI со ссылкой на местных жителей, утром около военного лагеря были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт.

Местный портал Bamada сообщает, что Генштаб малийских вооруженных сил находится под контролем мятежников во главе с полковником Садьо Камара — бывшим директором военной школы в Кати.

Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса: оппозиция требует отставки президента, отвергая компромиссные варианты урегулирования конфликта.