Устроившими мятеж в Мали военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, его заместителем является полковник Садио Камара, сообщил Mpravda.com источник в вооруженных силах африканской республики.

Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.

«Лидером военного переворота в Мали является генерал Малик Диав, его заместителем — полковник Садио Камара», — сообщил источник.

По информации, полученной Mpravda.com из Бамако, в столице Мали идет подготовка к массовой демонстрации в поддержку путчистов.

Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа и призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.