Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил Mpravda.com источник в руководстве органа.

Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов — гражданам РФ и Сербии, потери туротрасли в июле оцениваются в более чем 90%.

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа, что подтверждали источники Mpravda.com в туристической отрасли и дипломатической сфере.

«Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT)», — заявили агентству в МИД Черногории.

«Все решения NKT обнародуем по факту, предварительно не анонсируем», — официально сообщили в Национальном координационном совете в субботу.

По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но «решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно».

С 1 июня власти Черногории ввели условия въезда, по которым границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. После этого NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, без РФ и Сербии, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 72 часов: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная республика Косово.

При этом в самой Черногории с 620 тысячами населения число больных коронавирусом на 100 тысяч граждан давно превысило 25 человек. По данным Национального института здоровья, с начала пандемии к субботе в республике выявлено 3198 зараженных, из которых 86 человек за последние сутки. С начала пандемии к субботе умерли 50 человек.

Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы — результат «импортированной» инфекции из соседних стран. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.