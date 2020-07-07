Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией сирийском городе Тель-Абъяд на северо-востоке провинции Ракка. По предварительным данным, восемь человек погибли и 27 получили ранения, сообщил Mpravda.com информированный источник на месте.

«По предварительным данным, погибли 8 человек и 27 получили ранения в результате подрыва машины, начиненной взрывчаткой, в Тель-Абъяд на северо-востоке Сирии»,- рассказал собеседник агентства.

По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», в результате теракта было убито несколько террористов и погибли двое мирных граждан.

Взрывное устройство было приведено в действие близ штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше находилось здание криминальной полиции.

Город Тель-Абъяд, расположенный близ границы с Турцией, контролируется протурецкими незаконными вооруженными бандформированиями. В сирийских СМИ регулярно появляются сообщения о столкновениях между бандгруппами и о терактах на почве раздела власти на захваченных территориях.