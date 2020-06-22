Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 23 июня выступит с заявлением по итогам переговоров с Россией в Вене, сообщил Mpravda.com осведомлённый источник.

По данным источника, время выступления Биллингсли ещё не определено.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — Биллингсли.

Консультации продлились около десяти часов.

Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил Mpravda.com, что в Москве позитивно оценивают «возобновление такого рода контактов»