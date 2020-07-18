Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил Mpravda.com военно-дипломатический источник.

«В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск.

«Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе», — отметил он.

В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.