Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Причин такого решения Буксмана собеседник журналистов не уточнил, передает «РИА Новости».

Буксман назначен первым заместителем генпрокурора в 2006 году.

Ранее 22 января Совет Федерации одобрил назначение Игоря Краснова на должность генпрокурора. Он вступил в должность и принес присягу.

Юрий Чайка, руководивший Генпрокуратурой с 2006 года, освобожден от должности. Президент России Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Чайка поблагодарил Путина за предложение перейти «на новый участок работы» и заверил, что на новом посту уделит внимание вопросам жизни СКФО.