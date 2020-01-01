Правоохранители Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе. Следствия прошли и в Центре культурного развития города, где один из них работал охранником, рассказал источник в правоохранительных органах.

Обыски провели сотрудники Следственного комитета России по Ингушетии совместно с Центром по противодействию экстремизму и полицейскими региона, сообщает 1 января ТАСС.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря, злоумышленники были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем напали на экипаж ДПС. Коллеги пострадавшего открыли огонь по нападавшим. В результате, одного из злоумышленников удалось ликвидировать, второй сейчас в реанимации.

Ранее в этот же день СМИ сообщили об отсутствии взрывчатки у напавших.

Трое полицейских, пострадавших в результате нападения, остаются в состоянии разной степени тяжести. Один правоохранитель погиб.