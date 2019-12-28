Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший по рейсу Екатеринбург–Симферополь, возвращается в аэропорт Кольцово из-за срабатывания датчика некорректного измерения скорости. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

«После взлета у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал датчик некорректного измерения скорости, из-за этого командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета», — рассказал источник. Также собеседник агентства рассказал, что на борту находятся 146 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее в этот день в пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали о 149 людях, находящихся в самолете.

28 декабря стало известно, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ожидают аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний».

Самолет вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, однако не полетел по маршруту и остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение выработать топливо и приземлиться в Кольцово.

Ожидается, что самолет должен сесть в 16:10 по местному времени (18:10 мск). В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.