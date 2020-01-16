Мужчина, устроивший стрельбу в суде Новокузнецка, проходил потерпевшим по делу о порче имущества. Пострадавшая при инциденте женщина — жена ответчика, рассказал информированный источник.

Сегодня должно было состояться заседание по делу о порче имущества стрелка Артема Пакалова, рассказал собеседник журналистов. При этом источник рассказал, что выстрелив в пристава и женщину, злоумышленник отправился в сторону кабинетов судей, перезаряжая ружье, рассказал источник «Интерфакс».

Конфликт, ставший поводом для разбирательства, произошел в селе Куртуково в 2018 году. По словам Пакалова, сначала родственники соседа Сергея Чапайкина, с которым у него давно была взаимная неприязнь, чуть не сбили его на машине. При этом они утверждали, что он якобы повредил автомобиль и «вызвали на подмогу» самого Чапайкина на тракторе, который протаранил ворота и гараж во дворе Пакалова, а также угрожал убийством пишет «Тайга.Инфо».

Инцидент произошел утром 16 января. Пакалов зашел в здание мирового суда в Новокузнецке с ружьем и вытрелил пристава, который пытался его остановить на входе. Затем он произвел выстрел в 43-летнюю женщину, находившуюся в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. Пострадавший пристав скончался в больнице, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Стрелок был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение предъявить подозреваемому соответствующее обвинение, а также направил в Новокузнецк следователей-криминалистов центрального аппарата СК с целью содействия сбору и фиксации доказательств совершенного преступления.