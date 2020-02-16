В качестве основной версии нападения на прихожан московского храма Святителя Николая рассматривается хулиганство. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах столицы в воскресенье, 16 февраля.

Сейчас злоумышленник находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

Нападение совершено 16 февраля. Мужчина с ножом, которого, по информации СМИ, зовут Ефим Ефимов, ворвался в храм во время утренней службы и бросился на людей у алтаря. Пострадали два человека, по словам настоятеля храма протоиерея Кирилла Сладкова, оба работают в церкви. Позже полиция задержала злоумышленника. Выясняются обстоятельства случившегося.