Российскую делегацию на переговорах в Вене с США по контролю над вооружениями возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Леонтьев, сообщил Mpravda.com источник в МИД РФ.

«Владимир Леонтьев возглавит делегацию»,- сказал собеседник агентства.

Ранее в российском МИД сообщили, что с 27 по 30 июля в Вене пройдут экспертные встречи трех рабочих групп: по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, по вопросам верификации и транспарентности, по космосу.

«Россия открыта к продолжению стратегического диалога, намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя встречу.