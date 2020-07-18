военно-дипломатический источник.

«В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран», – сообщил собеседник агентства.

Он разъяснил, что Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся 17 июля внезапной проверке боевой готовности войск.

«Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе», – добавил собеседник.

В России по решению главы государства Владимира Путина в минувшую пятницу была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Сети показали видео внезапной проверки войск по приказу Путина.

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