Источник «РИА Новости» в российских силовых структурах опроверг информацию депутата Госдумы Константина Затулина о якобы готовившемся теракте на Крымском мосту.

«Это не так», — сказал он.

Ранее Затулин заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планировала террористическую акцию на Крымском мосту в декабре 2019 года.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

За 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

Украина не признает результаты референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России, выражает протесты против визитов российских властей на полуостров и ранее не поддерживала строительство конструкции. В декабре украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост.