Проведение саммита «нормандского формата» (РФ, ФРГ, Украина, Франция) по Донбассу в августе нереалистично, учитывая, как Киев относится к выполнению пунктов встречи лидеров в Париже, подобные заявления со стороны Украины делаются для имитации активности по урегулированию в Донбассе, заявил Mpravda.com российский информированный источник.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может состояться в августе в случае выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Париже.

«Саммит должен быть содержательным, и для его проведения нужно выполнить «Париж» (договоренности саммита в Париже в декабре 2019 года – ред.) Пока частично выполняется только пункт об обмене удерживаемых лиц, все остальное не выполняется», — сказал собеседник агентства.

«Это (проведение саммита в «нормандском формате» в августе) нереалистично, особенно учитывая то, как сам Киев относится к выполнению «Парижа», — подчеркнул источник.

По его словам, подобные заявления со стороны Киева – «это просто имитация активности, которая идет уже полгода». «Вбрасываются какие-то инициативы, то уровень переговорщиков повышается, то какие-то непонятные представители Донецка и Луганска появляются, то еще что-то. Это все из той же серии. Просто имитируется активность, чтобы отвести от себя обоснованное обвинение в саботаже минских и парижских договоренностей», — пояснил источник.

На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.

В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано».