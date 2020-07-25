Мария Князева. Евросоюз может обжаловать решение Всемирной торговой организации в споре с Россией по энергокорректировкам, однако, пока апелляционный орган ВТО не сформирован, рассматривать такое заявление будет некому, но и исполнять решение арбитров не придется, рассказал Mpravda.com торговый источник в Женеве.

«И ЕС, и Россия могут подать апелляцию, но, как вы знаете, в апелляционном органе недостаточно судей, чтобы рассматривать апелляцию», — сказал собеседник агентства. Таким образом, по его словам, любая апелляция пойдет как бы в никуда, пока не будут назначены новые судьи. Но если ни одна из сторон не подаст апелляцию, то решение группы арбитров будет закреплено и ЕС должен будет его выполнять.

Есть и альтернативная процедура обжалования, о которой ранее договорились между собой ЕС и еще 21 страна — член ВТО. Однако Россия в их число не входит, поэтому процедура в этом случае применяться не может.

Если же одна из сторон подаст апелляцию, то слушаний по ней пока не будет, но не будет и обязательства выполнять решение арбитров.

Накануне группа арбитров ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации. ЕС рекомендуется привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.

Россия рассчитывает, что Евросоюз добросовестно исполнит это решение и доступ российских товаров на европейский рынок существенно улучшится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По правилам ВТО, решение группы арбитров можно обжаловать в апелляционном органе, однако тот не работает с конца прошлого года из-за позиции США.