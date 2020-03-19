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Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

«Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, в европейских странах — Италии, Франции, Испании. Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.

По его словам, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям "подумать об удаленной работе для своих сотрудников".

«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил он.

Источник также сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — сказал собеседник агентства.

«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», — отметил источник в правительстве РФ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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