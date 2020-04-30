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Смерть главы Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о кончине Джатдоева. Ему было 57 лет.

«Его смерть не связана с коронавирусом, вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой», — сказал источник, добавив, что Джатдоев умер у себя дома.

Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.

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