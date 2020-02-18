Генерал-майор Сергей Плахих, который возглавлял столичную полицию с декабря 2017 года, подал рапорт об отставке три недели назад. Об этом RT сообщил источник в МВД по Москве.

По словам начальника пресс-службы московского главка МВД Владимира Васенина, который накануне рассказал о том, что Плахих подал рапорт об отставке, причиной этому стал его выход на пенсию.

«По семейным обстоятельствам», — заявил собеседник СМИ.

Сергей Плахих

Плахих начал служить в органах внутренних дел в 1985 году. Он стал оперуполномоченным отделения по борьбе с хищениями государственной собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.

В 2000 году он был назначен заместителем начальника ОВД города Железнодорожный Московской области. С 2005 по 2007 год Плахих руководил отделом милиции по району Новокосино. В 2007 году Плахих стал первым заместителем УВД по Восточному административному округу.

В 2012 году ему присвоили звание генерал-майора. В 2016 году Плахих встал во главе управления МВД по Калужской области. Согласно указу президента Владимира Путина, в декабре 2017 года он стал начальником московской полиции, возглавив Главное управление МВД по столице.

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