Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта под Казанью, состоится в субботу утром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Прощание с Айратом Хайруллиным планируется в субботу утром», — сказал собеседник агентства.

Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалёко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате ЧП. По данным МЧС, при жесткой посадке погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.

В Росавиации ранее рассказали РИА Новости, что предварительной причиной жёсткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия, ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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