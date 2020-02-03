Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России, исполняющий его обязанности Роман Вильфанд стал научным руководителем. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в метеорологической службе.

«С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями», — сказал собеседник агентства.

Ранее Сергей Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра, а полномочия исполняющего обязанности были возложены на Вильфанда, который с 3 февраля стал научным руководителем метеослужбы, уточнил собеседник.

Видео дня. Кто следующий из чиновников поплатится за хамство