Актер Михаил Ефремов за время расследования дела о ДТП ни разу не нарушил условий домашнего ареста, действующую меру пресечения ему продлят. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник.

«Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения — не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами», — сказал собеседник агентства. Срок домашнего ареста Ефремова установлен до 9 августа. «Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена, речь о подписке о невыезде не идет», — добавил источник.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста при помощи электронного браслета.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд над Ефремовым начнется 29 июля.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.