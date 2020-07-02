Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по позициям йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской столице Сане, заявил Mpravda.com йеменский военный источник.

Ранее хуситы пригрозили арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией «масштабными операциями» в качестве мести за многочисленные авиаудары по районам под контролем хуситов, в том числе по Сане.

«Авиация коалиции нанесла четыре авиаудара по позициям «Ансар Алла» в (районах) Джебель Айбан и Бени Матар на западе столицы Саны», — сообщил источник.

Он добавил, что ВВС коалиции также нанесли два авиаудара по складу и один по военному объекту хуситов на севере Саны.

В свою очередь, подконтрольный движению телеканал Al-Masirah также сообщил, что в результате авиаударов коалиции по провинции Саада два человека погибли, четыре получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.