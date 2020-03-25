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Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» не смогут вылететь из Дубая в ближайшее время, у авиакомпании нет разрешения авиавластей ОАЭ на выполнение вывозного рейса. Об этом ТАСС сообщил источник. О похожей ситуации ранее сообщила авиакомпания «Победа».

«Пассажиры «Аэрофлота» прямо сейчас так же сидят в аэропорту и ждут вылета, но и у «Аэрофлота» нет разрешения на сегодняшний рейс», — сказал он.

В среду утром авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва — Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе. В итоге самолету пришлось произвести вынужденную посадку в Махачкале. Планировалось, что самолет заберет из Дубая около 190 пассажиров лоукостера для возвращения их в Москву.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса.

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