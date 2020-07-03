Внимание ученых вновь приковано к вопросу: есть ли иммунитет после заражения COVID-19? Уже появились тревожные данные, что антитела в крови переболевших пациентов держатся совсем недолго, месяца три, а потом от них не остается и следа. Означает ли это, что те, кто уже перенес коронавирус, снова могут заразиться? Ученые напоминают: кроме антител, иммунитет формируется и на клеточном уровне. И уже появилось несколько новых исследований, что клеточный иммунитет при COVID-19 может быть гораздо сильнее, чем антительный.

Больше всего из всех европейских стран сегодня упреков достается Швеции, которая отказалась вводить карантинные мероприятия и пошла по пути выработки «коллективного иммунитета». В результате смертность от нового коронавируса в стране гораздо выше, чем в соседних скандинавских странах (той же Финляндии и Дании); к тому же соседи внесли Швецию в список государств, с которыми пока не намерены открывать границы.

А местным ученым не дает покоя вопрос, как формируется этот самый коллективный иммунитет. В результате исследователи из Каролинского института в Стокгольме заставили мир задуматься над результатами своей последней работы, показавшей, что реальный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть вдвое выше, чем предполагалось ранее. И что тесты с отрицательными результатами на антитела еще ни о чем не говорят, более того, судить о наличии или отсутствии иммунитета на их основании в корне неверно. В своей работе коллектив ученых исследовал образцы крови более двух сотен пациентов, которые переносили болезнь «на ногах» или вовсе без симптомов.

Шведские исследователи измеряли уровень T-лимфоцитов (Т-клеток) у пациентов, которые изначально запускают в организме иммунный ответ и дают сигнал к выработке антител. Именно они хранят информацию о ранее действовавших антигенах, за счет чего и формируют быстрый вторичный иммунный ответ, уничтожая при этом опасный патоген, за что их называют Т-киллерами. В результате у 30% здоровых доноров крови был обнаружен Т-клеточный иммунитет. Мало того: он был вдвое выше, чем у обладателей антител. Что говорит о том, что гораздо больше людей, чем мы думаем, может, не подозревая о том, иметь защиту от коронавируса.

Работа эта не единственная. «» уже писал о том, что в мае американские исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойе опубликовали данные исследования образцов донорской крови, забор которой проводился в 2015-2018 годах, и выявили признаки специфического Т-клеточного иммунитета, аналогичные тем, что появляются при новом коронавирусе. Они предположили, что у людей, когда-то переболевших другими «коронами», может быть иммунитет и к новому SARS-CoV-2.

А на днях появилось еще одно любопытное исследование, проведенное французскими вирусологами и иммунологами из Страсбургского и Руанского университетов, которые изучили формирование иммунного ответа на SARS-CoV-2 в семьях пациентов с COVID-19 (их статья опубликована на сайте препринтов medRxiv). Исследование обнаружило, что у людей, проживавших вместе с больными COVID-19, также выработался Т-клеточный иммунный ответ на белки вируса SARS-CoV-2. При этом антител у них не обнаружили, и результаты ПЦР-тестов были отрицательными (у заболевших членов семей при этом были и антитела, и положительные мазки). Возможно, Т-клеточный ответ — более точный показатель перенесенного заболевания, чем антитела, пришли к тому же выводу ученые. Кроме того, французы, вслед за шведами, считают, что эпидемиологические данные, основанные только на анализе антител, могут вести к недооценке числа переболевших людей в популяции

Единственное, что не ясно до конца: сколько держится Т-клеточный иммунитет. Эпидемиолог, профессор. Михаил Фаворов уверен, что надолго: «Не слушайте жуликов, которые говорят про исчезновение антител, в связи с чем переболевшие опять заболеют. Нет, это ложь! Пять лет иммунитет к COVID-19 продержится, я уверен».

В то же время известный российский вирусолог Виталий Зверев отмечает, что пока никаких точных данных о том, как долго сохранится иммунитет к новому коронавирусу у переболевших, в мире нет – должны пройти годы. Кроме того, то тут, то там появляются сообщения (правда, не подтвержденные документально) о якобы пациентах с повторным заражением коронавирусом. Так, доктор киевского ковидария Маргарита Марчук в своей соцсети написала: «Пациенты возвращаются! Пока это небольшое количество случаев, но наши инфекционисты заметили, что антитела IgG исчезают через 3 месяца. И вот, вернувшись с положительными тестами, пациенты демонстрируют температуру 42 и отсутствие реакции на антибиотики, а в итоге сепсис».

Шведские ученые, тем временем, предполагают, что, даже заразившись повторно, люди, уже перенесшие коронавирус, будут болеть легче или бессимптомно. Доцент Каролинского института Маркус Баггерт заявил, что у людей с Т-клеточным иммунитетом «заболевание будет протекать в более мягкой форме или бессимптомно».

Проблема в том, что лабораторные исследования анализ на выявление Т-клеток намного сложнее, чем тест на антитела. И сегодня его проводят лишь в специализированных лабораториях.