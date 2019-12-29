В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.

За указанный период общая зарегистрированная заболеваемость среди детей до 14 лет увеличилась с 1,8 тыс. до 2,2 тыс. случаев на 1 тыс. детей до 14 лет.

Эксперты зафиксировали увеличение случаев ожирения (в 2,7 раза), проблем со свертываемостью крови и инсулинозависимого сахарного диабета (в два раза), церебрального паралича и аллергического ринита (в 1,5 раза).

Также выявлен рост диагностики пневмонии (на 28%), почечной недостаточности и болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (на 25%), хронических болезней миндалин и аденоидов (на 17,6%), астмы (на 17,4%).

Врач-педиатр Кирилл Калистратов рассказал, что рост заболеваемости может объясняться улучшением качества диагностики.

В то же время специалисты зафиксировали снижение количества детей с болезнями сердца (на 66,7%), бронхитом и эмфиземой (на 60,9%), язвенной болезнью желудка (на 57,1%), а также болезнями периферической нервной системы (на 50%) и гастритом (на 37%).

26 декабря Министерство труда и социальной защиты Крыма сообщило о сокращении детской смертности на 35% за пять лет.