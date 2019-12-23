СПОРТ

Исследование: Зарплаты игроков «Барселоны» – самые высокие в спортивном мире

15:06 23/12/2019

Компания Global Sports Salary Survey опубликовала рейтинг команд по уровню заработной платы в разных видах спорта. Его возглавили три крупнейших европейских футбольных клуба – каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и «Ювентус» (Турин, Италия), передает агентство Reuters.

Отметим, что далее за тройкой лидеров расположились сразу восемь клубов американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). При этом в топ-15 находятся пять футбольных команд и десять представителей НБА.

По данным экспертов, «Барса» оказалась единственной среди грандов, где средняя сумма зарплаты превышает 12 млн долларов и 11 млн евро – 11,08 млн евро и 12,28 млн долларов в год соответственно. При этом средний игрок мадридского «Реала» зарабатывает 10,06 млн евро, а в туринском «Ювентусе» – только 9,12 млн евро.

Самый богатый клуб НБА «Портленд Трейл Блэйзерс» платит игрокам среднюю зарплату в размере 9,06 млн евро, или 10,04 млн долларов. Причем в баскетбольной «Филадельфии Сиксерз», которая замыкает 15 лучших по этому показателю команд, средний спортсмен каждый месяц получает 7,78 млн евро, или 8,62 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes.





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