Красная икра стала безусловным хитом на новогодних столах россиян: продажи икры в банках подскочили на 16,9% по сравнению с прошлым Новым годом, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, с которым ознакомилось РИА Новости.

Спрос на красную икру в последнюю неделю перед Новым годом подскочил в 10 раз, а во время новогодних каникул продажи икры сократились в 8,2 раза по сравнению с предновогодними днями, но все равно оставались сравнительно высокими. С окончанием каникул спрос на икру упал в 20,5 раз по сравнению с предновогодним пиком продаж — до минимума, который аналитики фиксировали только в летние месяцы, говорится в исследовании.

При этом, отмечают аналитики, лидером продаж осталась икра в самых маленьких банках весом 95 грамм, на которые пришлось более 54% спроса. Для сравнения: банки по 140 грамм предпочли лишь 4,55% покупателей, 180 грамм — 3,95%.

Преимущественно россияне покупали икру в крупных сетевых супермаркетах. В сети «Лента» было продано 24% продукции, 16% — в магазинах «Магнит», 9% — в «Окей», 7% — в «Пятерочке», 5% — в «Ашане», 4% — в «Перекрестке». На долю сетей «Метро», «Глобус» и «Евроспар» пришлось по 3% продаж. Остальное было куплено в других сетях либо в локальных магазинах, отмечают аналитики.

В числе наиболее популярных торговых марок оказалась продукция, цена на которую перед Новым годом была снижена заметнее всего: «Дальневосточная компания», «Путина», «Тесей», «Рыбный мир».

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