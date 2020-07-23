Новые исследования показывают, что офисным работникам нужно каждые 43 дня иметь отдых. Иначе, предупреждают специалисты, не избежать проблем с психическим здоровьем.

Исследование 2000 офисных работников показало, что необходимо брать отпуск не реже одного раза в шесть недель, чтобы предотвратить крайнюю усталость, сообщает Independent.

В ходе исследования 7 из 10 взрослых сообщили, что испытывают усталость и чувствуют себя подавленными, если они слишком долго не устраивают себе отпуск.

Выяснилось также, что к числу главных признаков предстоящего праздника относятся чувство стресса (56 процентов) и ухудшение психического благополучия (53 процента).

Для трех из десяти взрослых бессонные ночи являются показателем того, что работа начинает поглощать их, в то время как 23 процента уходят в отпуск, если обнаруживают, что плачут без особой причины.

Исследование также показало, что семь из десяти взрослых не чувствуют необходимости проводить отдых за границей или в Великобритании, чтобы выздороветь — они так же рады просто провести несколько дней дома.

Из тех, кто хотел бы устроить перерыв в работе прямо сейчас, почти половина заявили, что им очень понравилась бы возможность просто отдохнуть в саду.

И 43% не хотят ничего больше, чем просто положить ноги перед телевизором, а 41% хотят немного тишины и покоя, чтобы почитать книгу.

Длинные прогулки (43 процента), физические упражнения (32 процента) и занятие личными делами (23 процента) также занимают важное место в повестке дня, когда они получают возможность отдохнуть от работы.

Но одна пятая работников наслаждается мыслью о том, что у них не будет времени на отпуск.

На вопрос об отношении к работе 26 процентов ответили, что справляются хорошо, но каждый десятый взрослый испытывает стресс, а еще восемь процентов чувствуют истощение.

Более одного из 20 (семь процентов) работников находятся в состоянии, когда они не могут сосредоточиться, а пятнадцать процентов уже сыты по горло.

Исполнительный директор организации Spana, которая предоставляет бесплатное ветеринарное лечение работающим животным в развивающихся странах по всему миру, Джеффри Деннис, говорит: «Все заслуживают перерыва, и наличие регулярных небольших пит-стопов может повлиять на производительность труда и психическое здоровье. Очень важно устроить тайм-аут до того момента, когда вы не сможете есть, спать или нормально функционировать. К счастью, большинство британских работодателей понимают этот факт, и у рабочих есть выбор, когда они могут отдохнуть. Однако, к сожалению, это совсем другая история для работающих животных за границей, которые выполняют изнурительную работу каждый день и никогда не получают удовольствия от отпуска или выхода на пенсию».

Джеффри Деннис утверждает: «Перерывы в работе абсолютно необходимы для нашего психического благополучия. К сожалению, такая передышка не подходит для работающих животных и их владельцев в развивающихся странах. Эти рабочие лошади, ослы, верблюды, слоны и другие животные работают не покладая рук в течение всего года, неся непосильные нагрузки в суровых условиях и экстремальных температурах. Перерыв в этом труде — несбыточная мечта».