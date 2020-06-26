Более 50% россиян не считают расовую дискриминацию и расизм основными причинами массовых беспорядков в США, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

С конца мая во многих крупных американских городах проходят протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

Респондентам предложили выбрать, какая позиция им ближе: первая — главной причиной массовых беспорядков в США является расизм, расовая дискриминация, или же вторая — основные причины в ином. Так, 53% опрошенных заявили, что придерживаются скорее второй позиции. Мнение о том, что причиной стал расизм, высказали лишь 29%, а 17% затруднились ответить.

Согласно опросу, больше всего уверенных в том, что афроамериканцы редко подвергаются дискриминации, было в возрастных группах от 18 до 30 лет и от 31 до 45 — более половины (58%). Среди россиян от 46 до 60 лет такое мнение разделяют 37%, и всего 31% в группе россиян старше 60 лет.

По данным исследования, среди тех, что видит причину беспорядков в чем-то ином, больше всего опрошенных предполагают, что играют роль политические причины, предвыборная борьба (8%), а также недовольство людей властями или же плохая работа властей (7%). Прозвучали также такие варианты как «безработица, социальное неравенство, плохое материальное положение», «вседозволенность, безнаказанность, особенности характера и поведения американцев».

По данным опроса, 43% респондентов считают, что американская полиция действует одинаково по отношению как к белым, так и к афроамериканцам, противоположной точки зрения придерживаются 37%, они уверены, что полицейские особо жестко относятся к афроамериканцам. При этом, 35% опрошенных отметили, что полиция в США реагирует на действия протестующих как надо, 29% назвали реакцию слишком жесткой, а 12% — слишком мягкой.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 19 по 21 июня среди 1000 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США 1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© Mpravda.com / Брайан Смит