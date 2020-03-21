Все новости на карте

Практически треть участников опроса на тему нравится ли потенциальным туристам переход на удалённый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, ответили, что с удовольствием выполняют свои должностные обязанности не выходя из дома, сообщили РИА Новости в компании.

«Мы спросили 1,3 тысячи пользователей, нравится ли им переход на удаленный режим работы. Больше половины опрошенных (54%) признались, что их характер работы (или начальство) не позволили им перейти на удаленку, поэтому они работают в прежнем режиме. Остальные 46% работают в режиме хоум-офиса, но не всем это по душе», — прокомментировали результаты исследования в Туту.ру.

«Треть респондентов (29%) ответили, что им нравится работать из дома. Они хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась. А каждый десятый хочет обратно в офис, так как там комфортнее работать чем, из дома», — уточнили аналитики.

Туристический сервис Aviasales опросил пользователей социальных сетей и узнал, как те обустроили офис дома и выяснил, что большинство голосуют за рабочую атмосферу. При этом аналитики выяснили, что каждый видит рабочую атмосферу в домашних условиях по-своему. Кому-то достаточно надеть "деловую пижаму" и выпить чашку кофе, кто-то всерьёз соблюдает дресс-код, а другие до блеска вычищают письменный стол. Кое-кто, похоже, успел получить яркие впечатления: "Первым делом надо заклеить веб-камеру на домашнем компе. И на всякий случай всё-таки одеться", пишет один из пользователей.

Впрочем, все сходятся в главном: работа будет продуктивной, если отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью.

«Приходится выгонять мужа и кошку из второй комнаты и работать», — рассказывает одна из опрошенных.

Гражданам, стеснённым в жилплощади, предлагают обзавестись хорошими наушниками или берушами. Хотя от котика, желающего вздремнуть на клавиатуре, этот инструментарий не спасёт. Равно как и от детей, заточённых в неволе. Есть такие, которые находят выход, придумав для самых шумных занятие: "Накупили настольных игр и наборов для творчества — тишина", "Когда кот собирается взгромоздиться на ноутбук, даю ему специальный мячик, куда вкладываю кусочки сухого корма, а сама — за дверь".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля