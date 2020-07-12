Исследование late poll, проведенное социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего президента Польши Анджея Дуды на выборах президента республики.

Исследование late poll — это опрос, осуществляемый в день выборов после окончания голосования, основывается на результатах протоколов, озвученных в комиссиях, с которыми работали социологи.

По его данным, во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,8% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 49,2% голосов.

При этом по данным exit poll, проведенным той же социологической лабораторией Ipsos чуть ранее, победу на выборах президента одержал Дуда с 50,4% голосов избирателей, опередив своего соперника Рафала Тшасковского на 0,8% голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник.