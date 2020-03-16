Инфекционисты оценили, как быстро распространяется коронавирус и насколько часто люди заражаются COVID-19 от бессимптомных носителей болезни. Новое исследование опубликовано в Emerging Infectious Diseases, сообщается в пресс-релизе Техасского университета в Остине. Согласно новым данным, ранее темп распространения инфекции могли недооценивать.

Скорость распространения эпидемии зависит преимущественно от двух показателей. Первый – сколько человек может заразить один больной. Второй – сколько дней проходит между появлением симптомов у первичного пациента (источника инфекции) и человека, который от него заразился. Последний (второй) показатель называют серийным интервалом.

Согласно новым данным, серийный интервал нового коронавируса – четыре дня. Такой короткий серийный интервал, по мнению ученых, говорит о способности инфекции к быстрому распространению и о том, что ее будет сложно остановить.

«Эболу, серийный интервал которой несколько недель, сдерживать гораздо проще, чем грипп, серийный интервал которого всего несколько дней. У борцов с Эбола есть гораздо больше времени, чтобы выявить больных, перед тем, как те заразят других. Наши данные говорят, что коронавирус может распространяться, как грипп. Поэтому нам нужно более быстро и агрессивно пресекать новую опасность», — говорит профессор Лорен Майерс (Lauren Ancel Meyers).

Согласно данным ВОЗ, которые приводит Роспотребнадзор, серийный интервал для COVID-19 составляет пять-шесть дней. То есть, скорость распространения инфекции могут недооценивать.

Второй важной находкой ученых стало то, что на бессимптомную передачу может приходиться до 10% заражений новым коронавирусом. Такой вывод они сделали, проанализировав 450 случаев инфекции в 93 городах Китая.

Высокий процент бессимптомной передачи указывает на то, что инфекцию будет сложно сдерживать. Ученые убеждены, что их новые данные подчеркивают необходимость обширных профилактических мер, которые могут включать «изоляцию, карантин, закрытие школ, отмену массовых мероприятий».