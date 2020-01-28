Поведенческие и психологические стратегии – постановка ежедневных целей, поддержание позитивного настроя и воспоминания о прошлых успехах – могут стать ключом к контролю веса в долгосрочной перспективе. Это выяснили ученые из Политехнического университета штата Калифорния, результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

В ходе исследования авторы сравнивали стратегии по поддержанию нормального веса в двух группах. Первая группа – экспериментальная – включала 4781 человека. В рамках программы похудения они сбросили за три года в среднем около 27 килограмм, и их вес не увеличивался в течение более трех лет. Во вторую группу – контрольную – вошло 528 человек с ожирением, не набиравших и не терявших более 2,5 кг веса за пятилетний период.

Всего исследователи изучили 54 типа поведения, которые связаны с контролем веса. Они обнаружили, что участники из экспериментальной группы с более высокой вероятностью правильно питались, использовали стратегии самоконтроля и психологической адаптации, игнорировали тягу к еде и выработали привычку к здоровому питанию. Ученые подсчитали, что каждая стратегия внесла независимый вклад в различия между группами.

Показатели качества жизни участников из первой группы были значительно выше, они чаще прилагали усилия для поддержания своего текущего веса. Ученые обнаружили, что такое пищевое поведение со временем стало привычным и укоренилось среди участников экспериментальной группы.

«Более здоровый выбор становился автоматическим, чем дольше люди продолжали делать этот выбор. Со временем поддержание веса может стать легче, требуя меньше преднамеренных усилий», – рассказала Сюзанна Фелан (Suzanne Phelan), возглавлявшая исследование.