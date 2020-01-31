Старение головного мозга связано со снижением когнитивных функций и увеличением риска деменции. Скорость этого процесса неодинакова у разных людей. Ученые стараются установить, от каких внешних факторов она зависит.

В новой научной работе, которая опубликована в журнале Scientific Reports, исследователи установили, как зависит скорость старения мозга от курения и употребления алкоголя. В этом им помогли алгоритмы искусственного обучения (искусственного интеллекта), которые были обучены определять степень старения мозга, исходя из структурных изменений на снимках, полученных при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Авторов интересовало относительное старение головного мозга: насколько он старее или моложе у каждого участника исследования по сравнению со средними показателями его ровесников, согласно данным МРТ. Ученые использовали данные 11600 человек, которые они получили из крупной базы UK Biobank.

Согласно результатам исследования, каждая дополнительная пачка сигарет, которую человек выкуривает в день в течение одного года, увеличивает относительное старение мозга на 0,03 года. Каждый грамм алкоголя в день был связан с дополнительным старением на 0,02 года.

Ученые пришли к выводу, что курение и употребление алкоголя оказывают заметное влияние на старение головного мозга преимущественно у людей, которые склонны к сильному злоупотреблению. Выраженность изменений в мозге была умеренной.

Авторы отмечают, что помимо курения на старение мозга влияют генетические факторы и факторы окружающей среды. Для уточнения их влияния требуются более крупные исследования.