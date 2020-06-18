Жителям крупных городов России необходимо от полугода до трех лет, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности».

Об этом пишет агентство “Прайм” со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами одного из крупнейших банков.

«На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет», — говорится в комментарии к исследованию.

60% респондентов ответили, что накапливают денежные средства. Однако 42% из них заявили, что пока не смогли накопить более ста тысяч рублей. 37% приготовили на “черный день” по 100-500 тысяч рублей, а у 21% участников опроса сбережения составили более полумиллиона рублей.

«При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тысяч рублей в месяц, а 60-90 тысяч рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый», — комментируют исследователи.