Опубликованы данные с самой крупной выборкой по клиническим исходам и факторам риска Covid-19

Опубликовано исследование, основанное на медицинских записях 17 миллионов взрослых людей из медицинских учреждений Великобритании. В работе изучаются факторы риска, связанные с тяжелой формой заболевания, к наиболее распространенным из них относятся сахарный диабет и ожирение. В соответствии с результатами от других ученых, в работе указываются следующие наиболее важные факторы риска: мужской пол, пожилой возраст и социоэкономическое неблагополучие. Чернокожие и азиаты также относятся к группе высокого риска.

Авторы работы смогли разработать специальную систему под названием OpenSAFELY, платформу для защищенного анализа данных 17 278 392 записей из английских больниц, что составляет около 40% всех пациентов, зарегистрированных в NHS (National Health Service), среди них 10 926 пациентов, погибших от коронавирусной инфекции.

Статья опубликована в журнале Nature в режиме "ускоренного превью".

Полученные данные позволяют уверенно оценивать факторы риска тяжелого течения Covid-19. Мужской пол ассоциирован с повышением риска в 1,59 раз, возраст старше 80 лет связан с 20-кратным риском (в сравнении с возрастной группой 50-59 лет). Для чернокожих и азиатов риск тяжелой инфекции увеличен в 1,62-1,88 раз в сравнении с европеоидами (эти данные составлены с учетом сопутствующих заболеваний и других факторов риска). Люди с наиболее неблагополучными социоэкономическими условиями жизни в 1,8 раз чаще имели летальный исход от Covid-19, что практически не зависело от других клинических факторов.

Сопутствующие заболевания, включая ожирение (особенно при ИМТ > 40 кг/м2), сахарный диабет, тяжелую астму, патологию печени и аутоиммунные заболевания, а также другие расстройства дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой систем – все эти состояния вносят важный вклад в тяжелое течение Covid-19. При этом авторы статьи отдельно отмечают, что заявленная связь не должна расцениваться как причинная. Например, по опубликованным данным, курение и гипертоническая болезнь имели лишь небольшое негативное влияние на риск, но предполагается, что это может быть связано с взаимодействием с другими клиническими особенностями пациентов. Для более точных утверждений необходимо проведение дополнительных исследований.

Важная особенность выборки заключается в том, что в нее были включены подозрительные, но не подтвержденные анализами случаи Covid-19. Некоторые пациенты могли быть ошибочно приняты за Covid-положительных, а некоторые смертельные исходы, особенно на ранних стадиях, могли быть определены как не связанные с коронавирусной инфекцией.