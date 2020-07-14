Почти 80% россиян считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек, говорится в исследовании банка «Открытие», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Банк "Открытие" проводил исследование 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Так, 42% россиян считают, что в стране уже вполне можно вывести из оборота монеты в 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи.

Однако у монет самого маленького номинала нашлись и сторонники: 15% россиян выступают категорически против вывода мелочи из обращения. Из них 38% респондентов назвали копейку историческим национальным символом страны, а 24% опрошенных сообщили о ее необходимости для расчетов в магазинах и общественном транспорте. Каждый пятый полагает, что копейка помогает научить ребенка копить деньги, а каждый десятый уверен, что использование мелких монет позволяет экономить.

Монетой в одну копейку в прошлом году расплачивались 13% опрошенных, а в текущем году — только 7% респондентов. Чаще всего мелкие монеты в расчетах в 2020 году использовали жители Уральского (15%) и Приволжского (10%) федеральных округов, реже всего — жители Северо-Западного (4%) и Сибирского (6%) федеральных округов, а также Москвы и Московской области (также 6%). Около 61% россиян не использовали копейку несколько лет, а остальные 18% опрошенных и вовсе затруднились с ответом, когда в последний раз платили монетой данного номинала.

Последние четыре года, по данным ЦБ, количество монет номиналом одна копейка оставалось неизменным и на 1 января текущего года их было в обращении на 72,8 миллиона рублей. Число монет в 5 копеек второй год подряд немного снижается: на 1 января 2018 года их было на 288,5 миллиона рублей, а на начало текущего года их объем в денежном выражении сократился уже до 288,3 миллиона рублей. Ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что никаких денежных реформ в России не планируется.