СПОРТ

Испытание Байкалом: на озере прошла традиционная экстремальная гонка

17:51 16/02/2020

<br />

Любители экстрима со всего мира приехали в Россию для того, чтобы принять участие в супермарафонской гонке по льду самого большого озера Евразии – Байкала. За соревнованиями следил корреспондент телеканала «МИР 24» Павел Полищук.

На старт «Ледового шторма» – а именно так называют эту экстремальную гонку – в этом году вышли 60 спортсменов. За три дня им предстояло пройти 210 километров.

«Был на Байкале лет 10 назад. В первый раз на соревнованиях такого типа», – признался участник гонки Андрей Татаров.

Супермарафон проходит по льду озера Байкал – от острова Ольхон до устья Ангары. Передвигаться можно на коньках, скандинавских санях и даже на велосипедах. Нынешняя гонка – уже седьмая по счету, и с каждым годом количество желающих принять в ней участие растет.

«Поскольку я живу на Байкале, считаю недоразумением, что я до сих пор не участвую – только первый раз. Теперь планирую участвовать каждый год. Результат не важен, главное – участие», – уверен участник гонки Федор Будунов.

Байкал славится своей непредсказуемой погодой. В этом году в Сибири очень снежно, но по правилам гонки она должна состоятся при любых условиях.

«Мы живем на берегах Байкала, в Сибири и знаем, что он может быть и ласковым по погоде, но может быть и очень суровым – когда приходят сильные ветра и метель. Мы заранее, не зная прогнозов погоды, делаем календарь дат. И поэтому погода во время гонки может быть иной, чем мы ожидали», – указал директор гонки «Ледовый шторм» Александр Токарев.

В этот раз спортсменам погода неприятных сюрпризов не преподнесла. С дистанции никто не сошел, и до финиша все добрались без травм.

«Очень хорошо, очень морозно, интересно. Солнце выглянуло, греет, пейзаж очаровательный », – признался участник гонки Владимир Павкин.

В пути участники ледового шторма могли чувствовать себя в полной безопасности. Спортсменов сопровождали спасатели. К счастью, им поработать не пришлось.





Павел Полищук