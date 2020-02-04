Несоблюдение условий использования материнского капитала при покупке жилья по ипотеке несет в себе риски как для самих получателей маткапитала, так и для возможных покупателей такой недвижимости. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Если при покупке жилья использовался материнский капитал, закон обязывает родителей в течение шести месяцев после погашения ипотечного кредита выделить доли в объекте недвижимости всем детям. А в случае, если человек является единственным собственником квартиры, то он должен выделить доли не только детям, но и супругу (супруге).

«Многие получатели материнского капитала невнимательно относятся к обязанности выделить детям доли в квартире, купленной в ипотеку, на гашение которой был использован материнский капитал. Кто-то намеренно «забывает» исполнить требования закона», — отметили в ФНП.

При несоблюдении условия о выделении долей с продажей квартиры могут возникнуть проблемы. Кроме того, покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев, поскольку сделка может быть оспорена в дальнейшем.

Доли в недвижимости родителей и детей определяются соглашением. При этом роль нотариуса — проконтролировать, чтобы доли были распределены корректно, а само соглашение отвечало всем требованиям закона.

15 января глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала расширение программы материнского капитала лучшим подарком семье.