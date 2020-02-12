Хирурги впервые использовали робота для исключительно точных операций у пациенток, которые перенесли рак молочной железы. Вмешательства направлены на предупреждения лимфатического отека – частого последствия болезни. Отчет о первых восьми операциях опубликован в журнале Nature Communications.

Операции были проведены в Медицинском центре Маастрихтского университета в Голландии. Робот помог врачам выделить тончайшие лимфатические сосуды диаметром около 0,3 миллиметров в подмышечной области пациенток и соединить их с близлежащими кровеносными сосудами.

Лимфатический отек руки после рака молочной железы развивается примерно у трети вылечившихся женщин в течение двух лет после операции по удалению опухоли. Одна из ее причин – удаление подмышечных лимфатических узлов, в которых могут быть раковые клетки. Мешать оттоку лимфы может и рубцовая ткань. Операции по устранению отека требуют от хирургов большой точности.

Новый робот, который был использован врачами, создает новые пути оттока для лимфы. Для нового исследования хирурги провели 20 операций, в 8 из них был применен робот. Основное его назначение– уменьшать эффект небольшой дрожи рук хирургов и увеличивать точность движений.

«Мы сшиваем сосуды при помощи очень тонких игл и нитей, поэтому даже небольшой тремор может привести к их разрыву. Это очень тонкая операция, и только небольшое количество людей может хорошо выполнять ее. С появлением робота ситуация должна измениться», — сказал Guardian Том Ван Мулкен (Tom van Mulken), консультирующий пластический хирург больницы.

Исследование показало, что без робота в среднем хирург тратит на операцию более чем в два раза больше времени, чем с роботом. Продолжительность операции с применением робота к концу исследования составляла 16 минут.

Поскольку исследование было небольшим, оно не могло точно показать, отличается ли качество операций, которые проведены при помощи робота и без него. Для этого понадобятся новые научные работы.

«Мы уже улучшили свое зрение при помощи микроскопов, но нам все еще нужны руки для операций. Микроскопы становятся все мощнее, поэтому наши глаза не являются проблемой, но наши руки больше не справляются», — сообщил Ван Мулкен. Он считает, что новые результаты обнадеживают.