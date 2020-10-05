Российский актер Леонид Мозговой, исполнивший роли фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и советского лидера Владимира Ленина в картинах Александра Сокурова «Молох» и «Телец», попал в больницу. Об этом сообщает «Пятый канал».

Мозгового увезли на скорой в одну из петербургских клиник. Соответствующую информацию телеканалу подтвердили в «Петербург-концерте».

«Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет», — заявила пресс-секретарь «Петербург-концерта» Юлия Чайка.

По какой причине 79-летнему артисту пришлось вызывать скорую помощь, пока неизвестно. По данным коллег Мозгового, его увезли в Александровскую больницу. Согласно информации из клиники, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Леонид Мозговой — заслуженный артист России, лауреат премий «Ника», «Золотой овен», «Петрополь», «Медный всадник», «Листопад». С 2015 года мастер актерского курса в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Известен по ролям в таких фильмах, как «Молох», «Телец», «Иван Грозный», «Распутин» и «Чистое искусство».