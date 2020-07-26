Министерство обороны Испании, чтобы контролировать распространение коронавируса в вооруженных силах, намерено обучать военнослужащих отслеживать случаи COVID-19 в рядах войск, сообщает издание ABC.

Курсы подготовки для военнослужащих организует Главное управление по вопросам призыва и обучения военнослужащих.

Отмечается, что другие органы власти могут запросить в министерстве обороны помощь военнослужащих, прошедших подготовку, для борьбы с коронавирусом.

Подготовка военнослужащих необходима в раках ранее разработанного плана раннего реагирования для контролирования пандемии в министерстве обороны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.