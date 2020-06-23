Испанию на параде Победы 24 июня в Москве представит посол королевства в России Фернандо Вальдеррама Пареха, сообщили Mpravda.com в дипмиссии.

«На параде будет посол», — сказали агентству в диппредставительстве.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России в этот день состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.